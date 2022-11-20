Луганск, 20 ноября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны ВСУ повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередачи. Об этом 20 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«По уточненным данным, в результате обстрела н. п. Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (одна ракета типа M31 GMLRS) повреждено два жилых дома, четыре хозяйственные постройки, два магазина и линия электропередачи», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Гольмовский и Минеральное.