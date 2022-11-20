Донецк, , 20:41 — REGNUM Населенные пункты Гольмовский и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 20:12 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую из артиллерии.