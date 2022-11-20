Доха, 20 ноября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников назвал сборную Сербии по футболу одним из фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Soccer.ru Сергей Милинкович-Савич

«Бразилия, Сербия и Германия. Почему я верю в Сербию? Когда я сказал перед чемпионатом мира 2018 года, что его выиграет Хорватия, мне задали тот же вопрос. Посмотрим», — цитирует Овчинникова издание RT.

На групповом этапе сборной Сербии предстоит сыграть с командами Бразилии, Камеруна и Швейцарии. В первом туре подопечные Драгана Стойковича сыграют со сборной Бразилии (24 ноября).