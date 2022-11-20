Донецк, , 20:34 — REGNUM Города Донецк и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 20:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм; 20:00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ погиб один человек.