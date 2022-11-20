Брюссель, , 20:30 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проведет 21 ноября в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. Об этом говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основное внимание на экстренной встрече будет уделено поиску путей выхода из нынешней кризисной ситуации и предотвращению эскалации ситуации на местах с акцентом на вопросы номерных знаков и возвращения косовских сербов в институты Косово», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Сербии Александра Вучича, власти Косово не будут отменять своё решение о штрафах за сербские номера, в результате чего в регионе после 21 ноября произойдёт резкое обострение.

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