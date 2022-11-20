Анкара, 20 ноября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Неизвестные боевики нанесли удар по юго-восточной турецкой провинции Килис, граничащей с Сирией. Об этом 20 ноября сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По предварительным данным, мощный взрыв прогремел в районе КПП «Онджюпинар». В результате инцидента получили ранения военнослужащий ВС Турции и двое бойцов спецназа.

Отмечается, что в регион направлено большое количество карет скорой помощи и сотрудников сил безопасности.

В Турции считают, что за данной атакой стоят боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).