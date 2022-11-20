Оттава, , 20:09 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него нет данных о получении канадскими политиками денег от правительства Китая в ходе выборов в стране. Об этом передает телеканал Global News.

Джастин Трюдо Mil.gov.ua

«У меня нет никакой информации о том, что какие-либо кандидаты [на] федеральных [выборах] получали денежные средства от Китая», — сказал Трюдо журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил негодование в беседе на саммите G20 с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, вызванное утечкой деталей разговора между ними.

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