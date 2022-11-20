Оттава, 20 ноября 2022, 20:09 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него нет данных о получении канадскими политиками денег от правительства Китая в ходе выборов в стране. Об этом передает телеканал Global News.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил негодование в беседе на саммите G20 с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, вызванное утечкой деталей разговора между ними.
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