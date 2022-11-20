Киев, 20 ноября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Гражданин Франции Гастон Бессон, воевавший на стороне ВСУ, погиб на территории бывшей УССР. Об этом сообщил в соцсети его сослуживец.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По последним данным, 47-летний наемник, который ранее участвовал в различных конфликтах, состоял в числе основателей «Интернационального легиона».

Напомним, ранее 23-летний житель штата Вашингтон Скайлер Джеймс Греггс погиб, выступая на стороне ВСУ в спецоперации РФ в Донбассе.