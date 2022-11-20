Вашингтон, 20 ноября 2022, 19:53 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ему надо готовиться к нападкам со стороны администрации главы Белого дома Джо Байдена из-за решения разблокировать в Twitter аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.
Как сообщало ИА REGNUM, учётная запись Трампа в Twitter была разблокирована 20 ноября. Перед этим новый владелец социальной сети Илон Маск провёл опрос, показавший, что большинство пользователей Twitter поддерживают снятие блокировки.
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