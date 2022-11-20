Горловка, ДНР, 20 ноября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 20 ноября сообщил мэр города Иван Приходько в своём telegram-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате обстрела Калининского района Горловки… ранение получила мирная жительница», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку из артиллерии.