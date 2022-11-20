Москва, 20 ноября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Цену, которую странам Запада придется заплатить за политику изоляции в отношении Российской Федерации, назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Цена (для стран Запада) будет бесконечной», — отметил глава государства.

По его словам, Европа, а вместе с ней и Польша платят все больше «эту цену».

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули важность комплексного и полного выполнения «зерновой сделки».