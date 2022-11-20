Астана, 20 ноября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Казахстане выборы президента страны прошли в спокойной обстановке, заявил 20 ноября начальник управления Генеральной прокуратуры республики Азамат Саргазин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В целом электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании реализации права на голосование не имеется», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны, для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать 50% голосов при отсутствии порога явки. Право голоса на выборах есть почти у 12 миллионов жителей республики.