Курск, 20 ноября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Курской области до 6 декабря продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом 20 ноября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram.

Reut3145 Администрация Курской области

«Действие жёлтого уровня террористической опасности (в Курской области) продлеваем с 21 ноября на 15 суток до 6 декабря», — написал он.

Губернатор Курской области также призвал местных жителей быть бдительными.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что боевики ВСУ вновь подвергли обстрелу Глушковский район.