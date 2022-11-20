Ливерпуль, Великобритания, , 18:27 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен бесплатно покинет футбольный клуб «Ливерпуль» после завершения текущего сезона. Об этом 20 ноября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, клуб не планирует продлевать с футболистом контракт. Действующее соглашение Окслейда-Чемберлена с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения сезона футболист покинет клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен принял участие лишь в четырех матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 150 минут.

За «Ливерпуль» Окслейд-Чемберлен выступает с 31 августа 2017 года после перехода из лондонского «Арсенала» за 38 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал trasfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.