Ливерпуль, Великобритания, 20 ноября 2022, 18:27 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен бесплатно покинет футбольный клуб «Ливерпуль» после завершения текущего сезона. Об этом 20 ноября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

ФК «Ливерпуль»
ФК «Ливерпуль»
Liverpoolfc.com

По информации источника, клуб не планирует продлевать с футболистом контракт. Действующее соглашение Окслейда-Чемберлена с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения сезона футболист покинет клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен принял участие лишь в четырех матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 150 минут.

За «Ливерпуль» Окслейд-Чемберлен выступает с 31 августа 2017 года после перехода из лондонского «Арсенала» за 38 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал trasfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.