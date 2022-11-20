Донецк, , 18:25 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк и Макеевку.