Москва, , 18:18 — REGNUM За «переговорные решения» Российская Федерация выступает всегда. Об этом 20 ноября заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Богданов, комментируя воздушную операцию армии Турции на севере Сирии и Ирака.

МИД РФ, 10.02.2022 Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Надо разбираться [в ситуации]… — заявил дипломат. — Мы всегда за какие-то переговорные решения».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 19 на 20 ноября Турция провела военно-воздушную операцию на севере Ирака и Сирии. В операции было задействовано 20 беспилотных летательных аппаратов и более 50 самолётов.

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