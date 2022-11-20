Астана, 20 ноября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Казахстане явка на выборах президента страны к закрытию 15 из 20 участков для голосования составила чуть более 69%. Об этом 20 ноября сообщил секретарь ЦИК республики Мухтар Ерман.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«По состоянию на 20 часов (17:00 мск) избирательные бюллетени получили 69,31% от общего количества избирателей, включённых в списки», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в сложившихся на сегодняшний день условиях республике необходимо проводить многовекторную политику.