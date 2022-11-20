Тюмень, 20 ноября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 ноября в режиме видеоконференции примет участие в запуске племенного центра по воспроизведению индейки в Тюменской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре правительства региона.

Kremlin.ru Владимир Путин

Племенной репродуктор индейки в Тюменской области обеспечит 20% потребности российских производителей в инкубационном яйце. Здесь планируется производительность в 12 млн штук яиц в год. На предприятие завезут 138 000 голов родительского стада индейки.

На сайте kremlin.ru сообщается, что в ходе запуска племенного центра по воспроизведению индейки министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики в России.

Отмечается, что в режиме видеоконференции к разговору с главой государства подключится ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.