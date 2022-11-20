Лондон, , 18:03 — REGNUM Власти Великобритании передадут киевским боевикам, проходящим обучение на территории Соединенного королевства, зажигалки, на которых выгравирован лозунг киевских националистов. Об этом британское оборонное ведомство написало в соцсетях.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Там отметили, что зажигалки войдут в комплект зимней экипировки для боевиков ВСУ, проходящих боевую подготовку в Британии.

На видео, опубликованном ведомством, видно, что на зажигалке изображен элемент герба киевского режима в форме золотого трезубца и приветствие, принятое в ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).