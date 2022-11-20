При обстреле Павловки в ДНР со стороны ВСУ пострадали два человека
Донецк, 20 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В результате обстрела Павловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ получили ранения два человека. Об этом 20 ноября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
«ВФУ обстреляли Павловку, ранены два человека», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Народной милиции ДНР ведут продвижение по всей линии фронта.