Донецк, 20 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В результате обстрела Павловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ получили ранения два человека. Об этом 20 ноября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ обстреляли Павловку, ранены два человека», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Народной милиции ДНР ведут продвижение по всей линии фронта.