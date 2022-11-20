Париж, , 17:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели телефонный разговор. Об этом 20 ноября со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил телеканал BFM.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

По словам источника, стороны провели переговоры сразу после сообщений об обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с призывом о немедленном прекращении обстрелов ЗАЭС.

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