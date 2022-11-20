Париж, 20 ноября 2022, 17:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели телефонный разговор. Об этом 20 ноября со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил телеканал BFM.
По словам источника, стороны провели переговоры сразу после сообщений об обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с призывом о немедленном прекращении обстрелов ЗАЭС.
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