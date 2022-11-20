Депутат Госдумы Гурулёв заявил о готовности к массированной атаки на Крым

Москва, , 17:50 — REGNUM В Госдуме назвали бравадой заявление Киева наступлении на Крым к декабрю, одновременно Москва готовит позиции на севере полуострова.

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

«Я знаю Сергея Владимировича Суровикина, у него нет мелочей в планировании боевых действий, он и такие варианты просчитывает. Но заявления хохлов о том, что они к декабрю пойдут на Крым — бравада, своё наступление никто не анонсирует», — отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») в телеграм-канале.

Тем не менее парламентарий предлагает рассчитать все варианты, в том числе массированной атаки и наступления на Крымский полуостров, огневое поражение.

«Надо просчитывать возможность армии [Киева]при поддержке НАТО зайти туда. На северных рубежах в Крыму мы оборудуем позиции», — добавил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о планах Киева провести военную кампанию по возвращению Крыма написало издание Politico. Наступление ВСУ на полуостров анонсировал глава офиса президента республики Андрей Ермак.

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