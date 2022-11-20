Мадрид, 20 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. 34-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема пропустит чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 20 ноября сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.

Антон Зайцев Карим Бензема

По информации источника, у Карима диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра. Также сообщается, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам не будет вызывать в сборную футболиста на замену травмированному Бензема.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 12 матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле француз провел 955 минут.