Москва, , 17:37 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 20 ноября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Пилот самолета StockSnap

Так, по состоянию на 17:35 мск в аэропорту «Внуково» задержано 11 авиарейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано девять авиарейсов, еще один отменен.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 19–20 ноября в Москве и Подмосковье ожидаются сильные снегопады.