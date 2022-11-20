Луганск, 20 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны ВСУ погиб один человек. Об этом 20 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 08:00 по населенному пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS (одна ракета), — говорится в сообщении. — В результате обстрела погиб один мирный житель, 1993 года рождения».

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще восемь снарядов.