Мелитополь, , 17:26 — REGNUM Обстреливать Запорожскую АЭС продолжают боевики ВСУ. Об этом 20 ноября советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил ТАСС.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Обстреливали не только вчера (19 ноября), но и сегодня (20 ноября)… — сказал он. — На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано».

По его словам, под угрозу ядерную безопасность ставят любые артиллерийские поражения атомной станции.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» подчеркнул, что радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме.

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