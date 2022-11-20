Милан, Италия, 20 ноября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Миланский «Интер» планирует продлить контракт с 28-летним атакующим полузащитником сборной Турции Хаканом Чалханоглу. Об этом 20 ноября сообщает издание Corriere dello Sport.

Steindy Хакан Чалханоглу

По информации источника, руководство «нерадзурри» в ближайшее время встретится с представителями футболиста, чтобы обсудить новый трудовой договор.

В текущем сезоне Хакан Чалханоглу принял участие в 20 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.

За «Интер» Чалханоглу выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Милана» на правах свободного агента. Действующее соглашение турецкого полузащитника с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2024 года.