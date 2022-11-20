Москва, 20 ноября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Участие президента России Владимира Путина в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту планируется на следующей неделе. Об этом 20 ноября сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин… примет участие в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин присвоил звания заслуженных учителей России трём ямальским учителям.