Париж, 20 ноября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что получал от граждан страны вопросы по поводу целесообразности поставок оружия Киеву.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Это центральный вопрос. Если в Париже меня спрашивают, достаточно ли мы помогаем [Киеву], то в моем избирательном округе — департаменте Эр — люди задают мне вопрос, почему мы должны помогать [Киеву]», — заявил он в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Если Франция хочет защищать свои ценности, то должна помогать «Киеву защищать его границы», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую инициативу для поддержки действий киевского режима.

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