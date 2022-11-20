Ташкент, 20 ноября 2022, 17:09 — REGNUM 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» национальная сборная Узбекистана в рамках товарищеской встречи сыграла вничью со сборной России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.
Единственную желтую карточку на 63-й минуте получил форвард «Спартака» Александр Соболев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данияром Сахи.
Статистика матча (Узбекистан/Россия)
Удары 4/7
Удары в створ 1/3
Нарушения 13/14
Угловые 4/7
Составы команд:
Узбекистан: Юсупов, Ашурматов (Давронов, 64’), Эшмурадов, Аликулов, Сайфиев, Шукуров, Хамробеков, Насруллоев, Тургунбаев (Жиянов, 52’), Эркинов (Хамданов, 64’), Шомуродов (Сергеев, 52’).
Россия: Шунин, Караваев (Макарчук, 63’), Джикия (Осипенко, 64’), Литвинов, Сильянов (Миранчук, 69’), Баринов, Фомин, Кузяев, Мостовой, Захарян (Пиняев, 76’), Соболев (Комличенко, 77’).