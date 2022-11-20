Ташкент, , 17:09 — REGNUM 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» национальная сборная Узбекистана в рамках товарищеской встречи сыграла вничью со сборной России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

Единственную желтую карточку на 63-й минуте получил форвард «Спартака» Александр Соболев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данияром Сахи.

Статистика матча (Узбекистан/Россия)

Удары 4/7

Удары в створ 1/3

Нарушения 13/14

Угловые 4/7

Составы команд:

Узбекистан: Юсупов, Ашурматов (Давронов, 64’), Эшмурадов, Аликулов, Сайфиев, Шукуров, Хамробеков, Насруллоев, Тургунбаев (Жиянов, 52’), Эркинов (Хамданов, 64’), Шомуродов (Сергеев, 52’).

Россия: Шунин, Караваев (Макарчук, 63’), Джикия (Осипенко, 64’), Литвинов, Сильянов (Миранчук, 69’), Баринов, Фомин, Кузяев, Мостовой, Захарян (Пиняев, 76’), Соболев (Комличенко, 77’).