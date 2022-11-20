Сочи, Краснодарский край, , 17:08 — REGNUM Бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время возглавит «Сочи». Об этом 20 ноября сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-аккаунте.

Курбан Бердыев Дмитрий Садовников

Стоит отметить, что за «Сочи» на данный момент выступают Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев и Ибрагим Цаллагов, с которыми Бердыев ранее работал в «Рубине» и «Ростове».

После 17 сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Сочи», одержав семь побед и набрав 25 очков, занимает лишь девятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин был отправлен в отставку. На данный момент обязанности исполняющего главного тренера команды исполняет Александр Точилин.