Донецк, 20 ноября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Петровский и Киевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм. 16:40 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Троицкое из артиллерии.