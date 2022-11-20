Париж, 20 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 22 ноября в Париже переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 20 ноября сообщили в Елисейском дворце.

TouN Елисейский дворец

«Визит узбекского лидера посвящен глубокому укреплению связей между Францией и Узбекистаном в ключевых областях, в частности в сферах экономики, энергетики, культуры и образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита будет подписан ряд соглашений между двумя государствами по вопросу сотрудничества в экономической области.