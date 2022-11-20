Ливерпуль, Великобритания, 20 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Ливерпуль» приняло решение продлить контракт с 31-летним бразильским универсальным нападающим Роберто Фирмино. Об этом 20 ноября сообщает издание Calciomercato.

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Действующее соглашение Фирмино с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 28 миллионов евро. После завершения сезона футболист может покинуть «Ливерпуль» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Роберто Фирмино принял участие в 13 турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету бразильца 3 (2+1) очка по системе гол+пас в шести встречах.