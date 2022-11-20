Донецк, 20 ноября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:47 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Троицкое: выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Каштановое, Минеральное и Ясиноватую.