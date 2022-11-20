Мелитополь, , 16:33 — REGNUM Подразделения ВСУ, переброшенные на линию соприкосновения в район городов Орехов и Гуляйполе (Запорожская область), проводят боевое слаживание перед наступлением к Мелитополю или Бердянску. Об этом 20 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Противник (ВСУ) продолжает накапливать силы в районе Орехова и Гуляйполя для удара на юг, на Бердянск или Мелитополь, — сказал он. — Идет боевое слаживание у противника».

По его словам, Мелитополь может стать главной целью ожидаемого наступление ВСУ. Рогов отметил, что эшелоны с тяжелой военной техникой (танки, РСЗО, HIMARS) прибывают на железнодорожную станцию в районе Вольнянска, по сути это пригород Запорожья.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что Вооруженные силы России готовы к обороне в этом регионе.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли удары по складу боеприпасов ВСУ и по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» во временно оккупированном боевиками городе Запорожье.