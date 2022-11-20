Красноярск, 20 ноября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Енисей» из Красноярска в матче 19-го тура Первой Лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Аланией». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Центральный», завершилось со счетом 2:0.

Футбол

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Александр Ломакин (71’) и Кирилл Столбов (75’). Единственную желтую карточку получил защитник гостей Валерий Кичин (73’). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

Составы команд:

«Енисей» — Антипин, Кичин, Стежко, Ломакин (Канаплин, 84’), Глушков (Умаев, 84’), Масловский, Ланин, Гыстаров (Столбов, 58’), Феррейра, Иванов, Саная (Окладников, 64’);

«Алания» — Солдатенко, Татаев, Кочиев, Цараев (Комиссаров, 80’), Хабалов, Коротков (Хугаев, 46’), Машуков, Засеев, Петров (Корян, 75’), Хосонов, Мазурин (Ташаев, 75’).

«Енисей», одержав девятую победу в сезоне и набрав 34 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Первой Лиги. «Алания» с 35 очками временно осталась на второй позиции.