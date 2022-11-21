Экономист рассказал, что США готовят нового президента

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Владелец американской социальной сети Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа, республиканцы победили, но фактически основополагающие решения будут принимать демократы, так устроено американское общество. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил экономист Александр Воронков. Кроме того, он отметил, что США готовит нового республиканского президента.

Трамп Gage Skidmore

«Илон Маск разбанил аккаунт Дональда Трампа в Twitter. Событие само по себе, конечно, более глубокое, чем могло бы показаться. Выборы в Америке прошли не совсем однозначно, то есть, с одной стороны, перевесили республиканцы, но, с другой стороны, основополагающие решения все равно остались за демократами», — отметил экономист.

В такой неоднозначности в выборах Воронков видит закономерный устрой американского общества: республиканцы вернулись в Белый дом, но во избежание протестов и усиления и так серьёзной нестабильности главенствующие решения пока будут принимать республиканцы.

Также он отметил, что выборы, разблокировка Трампа, да и в целом покупка Twitter Маском-республиканцем — подготовка нового республиканского президента. И этим президентом, как считает экономист, возможно, станет Дональд Трамп.