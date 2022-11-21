Вашингтон, 21 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Владелец американской социальной сети Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа, республиканцы победили, но фактически основополагающие решения будут принимать демократы, так устроено американское общество. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил экономист Александр Воронков. Кроме того, он отметил, что США готовит нового республиканского президента.

Gage Skidmore Трамп

«Илон Маск разбанил аккаунт Дональда Трампа в Twitter. Событие само по себе, конечно, более глубокое, чем могло бы показаться. Выборы в Америке прошли не совсем однозначно, то есть, с одной стороны, перевесили республиканцы, но, с другой стороны, основополагающие решения все равно остались за демократами», — отметил экономист.

В такой неоднозначности в выборах Воронков видит закономерный устрой американского общества: республиканцы вернулись в Белый дом, но во избежание протестов и усиления и так серьёзной нестабильности главенствующие решения пока будут принимать республиканцы.

Также он отметил, что выборы, разблокировка Трампа, да и в целом покупка Twitter Маском-республиканцем — подготовка нового республиканского президента. И этим президентом, как считает экономист, возможно, станет Дональд Трамп.