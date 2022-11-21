21 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Севастополь, , 15:03 — REGNUM В Севастополе заложили «Аллею Героев» в память о погибших в ходе специальной военной операции бойцах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аллею Героев решили заложить в студенческом сквере парка Победы Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Около 65 молодых кипарисов и туй высадили семьи погибших бойцов в студенческом сквере парка Победы (напротив филиала Нахимовского военно-морского училища). Каждое посаженное дерево — именное. Помощь семьям бойцов оказали воспитанники Нахимовского кадетского училища, воины интернационалисты, ветераны афганцы.

В акции приняли участие воспитанники Нахимовского кадетского училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

В сквере собрались семьи погибших участников СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM

Родственники погибших пришли на акцию с их портретами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для семей погибших эта акция стала возможностью проститься Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кипарисы — символ вечной жизни, так символично организаторы решили увековечить память Героев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз Александр Полегенько © ИА REGNUM

Люди собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу Родину Александр Полегенько © ИА REGNUM Семья погибшего матроса Георгия Шокура Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мероприятие сплотило всех жён, матерей и сестёр, понёсших утрату Александр Полегенько © ИА REGNUM

Младший сержант Геннадий Павлов погиб в апреле 2022 года при взятии Азовстали в Мариуполе. Геннадий получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью, рассказывает его жена, которая теперь осталась одна с двумя маленькими детьми.

«Он всегда был верен своей Родине, с детства мечтал быть военным, это было его призвание», — говорит она.

Вдова и сын погибшего младшего сержанта Геннадия Павлова сажают дерево в память о нём Александр Полегенько © ИА REGNUM Каждое посаженное дерево именное Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вдова и дети погибшего младшего сержанта Геннадия Александровича Павлова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Старший матрос Георгий Шокура был объявлен пропавшим без вести после трагедии, произошедшей с крейсером «Москва». Родственники рассказали, что Георгий всегда мечтал служить в военно-морском флоте. Он закончил Керченский морской технический колледж, после чего в августе 2021 года принял присягу.

Семья погибшего матроса Георгия Шокура сажает дерево в память о нём Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отец погибшего матроса Георгия Шокура Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кипарис в память о муже высадила и вдова погибшего заместителя командующего Черноморского флота Андрея Палия. Для семей погибших посадка дерева — очень важный и символический жест, так родные смогли проститься со своими мужчинами.

Всех пришедших людей объединяет одна общая боль Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всего семьи участников СВО высадили около 70 деревьев Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Аллея Героев» как символ надежды, что по этим аллеям будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое черная угроза нацизма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз Александр Полегенько © ИА REGNUM

У многих погибших нет тела, а значит, нет и могилы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Родные погибших бойцов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акцию провели по инициативе РБОО «Мы — севастопольцы» по инициативе «Совета жен и матерей» в рамках программы «За други своя».

Инициатором открытия Аллеи стал общественный совет жён и матерей Севастополя при РБОО «Мы — Севастопольцы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В дальнейшем следить и ухаживать за растениями будут городские власти Александр Полегенько © ИА REGNUM

У многих погибших бойцов остались маленькие дети Александр Полегенько © ИА REGNUM

Семья погибшего матроса Георгия Шокура Александр Полегенько © ИА REGNUM