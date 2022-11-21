Севастополь, 21 ноября 2022, 15:03 — REGNUM В Севастополе заложили «Аллею Героев» в память о погибших в ходе специальной военной операции бойцах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аллею Героев решили заложить в студенческом сквере парка Победы Севастополя
Аллею Героев решили заложить в студенческом сквере парка Победы Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Около 65 молодых кипарисов и туй высадили семьи погибших бойцов в студенческом сквере парка Победы (напротив филиала Нахимовского военно-морского училища). Каждое посаженное дерево — именное. Помощь семьям бойцов оказали воспитанники Нахимовского кадетского училища, воины интернационалисты, ветераны афганцы.

В акции приняли участие воспитанники Нахимовского кадетского училища
В акции приняли участие воспитанники Нахимовского кадетского училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В сквере собрались семьи погибших участников СВО
В сквере собрались семьи погибших участников СВО
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Родственники погибших пришли на акцию с их портретами
Родственники погибших пришли на акцию с их портретами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для семей погибших эта акция стала возможностью проститься
Для семей погибших эта акция стала возможностью проститься
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кипарисы — символ вечной жизни, так символично организаторы решили увековечить память Героев
Кипарисы — символ вечной жизни, так символично организаторы решили увековечить память Героев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз
Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Люди собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу Родину
Семья погибшего матроса Георгия Шокура
Люди собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу Родину
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Семья погибшего матроса Георгия Шокура
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мероприятие сплотило всех жён, матерей и сестёр, понёсших утрату
Мероприятие сплотило всех жён, матерей и сестёр, понёсших утрату
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Младший сержант Геннадий Павлов погиб в апреле 2022 года при взятии Азовстали в Мариуполе. Геннадий получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью, рассказывает его жена, которая теперь осталась одна с двумя маленькими детьми.

«Он всегда был верен своей Родине, с детства мечтал быть военным, это было его призвание», — говорит она.

Вдова и сын погибшего младшего сержанта Геннадия Павлова сажают дерево в память о нём
Каждое посаженное дерево именное
Вдова и сын погибшего младшего сержанта Геннадия Павлова сажают дерево в память о нём
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Каждое посаженное дерево именное
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вдова и дети погибшего младшего сержанта Геннадия Александровича Павлова
Вдова и дети погибшего младшего сержанта Геннадия Александровича Павлова
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Старший матрос Георгий Шокура был объявлен пропавшим без вести после трагедии, произошедшей с крейсером «Москва». Родственники рассказали, что Георгий всегда мечтал служить в военно-морском флоте. Он закончил Керченский морской технический колледж, после чего в августе 2021 года принял присягу.

Семья погибшего матроса Георгия Шокура сажает дерево в память о нём
Семья погибшего матроса Георгия Шокура сажает дерево в память о нём
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отец погибшего матроса Георгия Шокура
Отец погибшего матроса Георгия Шокура
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кипарис в память о муже высадила и вдова погибшего заместителя командующего Черноморского флота Андрея Палия. Для семей погибших посадка дерева — очень важный и символический жест, так родные смогли проститься со своими мужчинами.

Всех пришедших людей объединяет одна общая боль
Всех пришедших людей объединяет одна общая боль
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Всего семьи участников СВО высадили около 70 деревьев
Всего семьи участников СВО высадили около 70 деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Аллея Героев» как символ надежды, что по этим аллеям будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое черная угроза нацизма
«Аллея Героев» как символ надежды, что по этим аллеям будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое черная угроза нацизма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз
Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
У многих погибших нет тела, а значит, нет и могилы
У многих погибших нет тела, а значит, нет и могилы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Родные погибших бойцов
Родные погибших бойцов
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акцию провели по инициативе РБОО «Мы — севастопольцы» по инициативе «Совета жен и матерей» в рамках программы «За други своя».

Инициатором открытия Аллеи стал общественный совет жён и матерей Севастополя при РБОО «Мы — Севастопольцы»
Инициатором открытия Аллеи стал общественный совет жён и матерей Севастополя при РБОО «Мы — Севастопольцы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В дальнейшем следить и ухаживать за растениями будут городские власти
В дальнейшем следить и ухаживать за растениями будут городские власти
Александр Полегенько © ИА REGNUM
У многих погибших бойцов остались маленькие дети
У многих погибших бойцов остались маленькие дети
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Семья погибшего матроса Георгия Шокура
Семья погибшего матроса Георгия Шокура
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В начале «Аллеи Героев» СВО установлен памятный знак
В начале «Аллеи Героев» СВО установлен памятный знак
Александр Полегенько © ИА REGNUM