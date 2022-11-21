Севастополь,
21 ноября 2022, 15:03 — REGNUM В Севастополе заложили «Аллею Героев» в память о погибших в ходе специальной военной операции бойцах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Аллею Героев решили заложить в студенческом сквере парка Победы Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Около 65 молодых кипарисов и туй высадили семьи погибших бойцов в студенческом сквере парка Победы (напротив филиала Нахимовского военно-морского училища). Каждое посаженное дерево — именное. Помощь семьям бойцов оказали воспитанники Нахимовского кадетского училища, воины интернационалисты, ветераны афганцы.
В акции приняли участие воспитанники Нахимовского кадетского училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В сквере собрались семьи погибших участников СВО
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Родственники погибших пришли на акцию с их портретами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для семей погибших эта акция стала возможностью проститься
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кипарисы — символ вечной жизни, так символично организаторы решили увековечить память Героев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Люди собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу Родину
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Семья погибшего матроса Георгия Шокура
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мероприятие сплотило всех жён, матерей и сестёр, понёсших утрату
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Младший сержант Геннадий Павлов погиб в апреле 2022 года при взятии Азовстали в Мариуполе. Геннадий получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью, рассказывает его жена, которая теперь осталась одна с двумя маленькими детьми.
«Он всегда был верен своей Родине, с детства мечтал быть военным, это было его призвание», — говорит она.
Вдова и сын погибшего младшего сержанта Геннадия Павлова сажают дерево в память о нём
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Каждое посаженное дерево именное
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вдова и дети погибшего младшего сержанта Геннадия Александровича Павлова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Старший матрос Георгий Шокура был объявлен пропавшим без вести после трагедии, произошедшей с крейсером «Москва». Родственники рассказали, что Георгий всегда мечтал служить в военно-морском флоте. Он закончил Керченский морской технический колледж, после чего в августе 2021 года принял присягу.
Семья погибшего матроса Георгия Шокура сажает дерево в память о нём
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отец погибшего матроса Георгия Шокура
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кипарис в память о муже высадила и вдова погибшего заместителя командующего Черноморского флота Андрея Палия. Для семей погибших посадка дерева — очень важный и символический жест, так родные смогли проститься со своими мужчинами.
Всех пришедших людей объединяет одна общая боль
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Всего семьи участников СВО высадили около 70 деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Аллея Героев» как символ надежды, что по этим аллеям будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое черная угроза нацизма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
У многих погибших нет тела, а значит, нет и могилы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Родные погибших бойцов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акцию провели по инициативе РБОО «Мы — севастопольцы» по инициативе «Совета жен и матерей» в рамках программы «За други своя».
Инициатором открытия Аллеи стал общественный совет жён и матерей Севастополя при РБОО «Мы — Севастопольцы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В дальнейшем следить и ухаживать за растениями будут городские власти
Александр Полегенько © ИА REGNUM
У многих погибших бойцов остались маленькие дети
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Семья погибшего матроса Георгия Шокура
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В начале «Аллеи Героев» СВО установлен памятный знак
Александр Полегенько © ИА REGNUM