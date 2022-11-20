Уфа, , 16:21 — REGNUM 20 ноября в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче 19-го тура Первой Лиги сезона 2022/23 потерпел поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:2.

Юрий Дюпин вводит мяч в игру Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «Рубина» отметился 24-летний фланговый нападающий сборной Белоруссии Виталий Лисакович (45+1’, 85’). Единственный гол «Уфы» на 17-й минуте встречи забил Иван Темников.

Составы команд:

«Уфа»: Кукушкин, Ботака-Иобома, Никитин, Емельянов, Ушахин, Голебев, Плиев, Карп (Фищенко, 70’), Темников, Ортис (Минаев, 38’), Касинтура.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Кабутов, Самошников, Нижегородов, Грицаенко, Попов, Дзагоев (Горбунов, 78’), Муллин (Тесленко, 87’), Лисакович, Фамейе.

«Рубин», одержав девятую победу в сезоне и набрав 34 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 18 очками осталась на 14-й позиции.