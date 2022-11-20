Москва, 20 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о репарациях б. УССР Россия расценивает как чисто политическое заявление. Об этом заявил 20 ноября глава Минфина России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» в программе «Москва. Кремль. Путин» в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По его словам, никакой юридической силы данная резолюция не имеет.

«Мы (власти России. — прим. ИА REGNUM) расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятая резолюция Генассамблеи ООН о репарациях б. УССР со стороны РФ ничтожна с международно-правовой точки зрения.