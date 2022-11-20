Москва, 20 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подчеркнув значимость пастырского слова предстоятеля Русской православной церкви, которое служит консолидации российского общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Примите сердечные поздравления с днем Вашего рождения. На посту Предстоятеля Русской Православной Церкви Вы направляете свои усилия на сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества Церкви и государства», — говорится в поздравлении российского лидера, опубликованном на сайте РПЦ.

Путин подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха Кирилла служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний.

Напомним, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 20 ноября исполняется 76 лет.