Донецк, 20 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Населенные пункты Каштановое, Минеральное и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:10 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибра 122 мм; 14:15 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибра 152 мм; 14:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии.