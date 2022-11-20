Донецк, , 16:00 — REGNUM Города Донецк и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:50 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 15:20 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. 15:30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм. 15:35 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Иловайск ракетами из РСЗО HIMARS.