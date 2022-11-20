Гейтс заявил, что поставки оружия Киеву отразились на помощи странам Африки

Найроби, , 15:58 — REGNUM На бюджетах стран Европы сильно отразились поставки оружия киевскому режим и это, в свою очередь, отразилось на помощи странам Африки. Об этом 20 ноября заявил американский мультимиллиардер Билл Гейтс во время визита в Кению, его слова приводит телеканал CNN.

Билл Гейтс © Mueller. MSC

«Кризис [на территории б. УССР] истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся», — сказал он.

Также Гейтс уточнил, что многие из благотворительных фондов перенаправили средства Киеву и забросили другие страны. При этом мультимиллиардер пообещал направить на помощь Африке $7 млрд для проектов по борьбе с голодом, болезнями, бедностью и гендерным неравенством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новость о неисправности поставленных режиму Киева властями ФРГ немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 вызвала положительную реакцию у читателей германской газеты Bild.