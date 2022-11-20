Минск, 20 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Вооружённый боевик киевского режима пересёк государственную границу Белоруссии в железнодорожном пункте пропуска Словечно. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного пограничного комитета Белоруссии.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Инцидент произошёл 19 ноября около 16:00 по местному времени. Факт нарушения государственной границы зафиксирован видеокамерой.

На территории Белоруссии боевик провёл фото- и видеосъёмку местности. По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Отмечается, что этот инцидент стал не первой провокацией на границе с территорией бывш. УССР. Белорусские пограничники предупредили, что подобные ситуации могут привести к вооружённому боестолкновению.