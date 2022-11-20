20 ноября 2022 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 20:16 — REGNUM Эрдоган пообщался с Путиным

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает газета Sözcü, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Согласно заявлению управления коммуникаций президента Турции, в ходе разговора обсуждались региональные вопросы, в частности развитие турецко-российских отношений и «зерновой сделки». Турецкий лидер поблагодарил Путина за конструктивную позицию по продлению на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна через Чёрное море. Эрдоган заявил, что продление конфликта между Москвой и Киевом повысит риски, и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры. Он также отметил, что контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах.

Эрдоган посетил саммит лидеров «Большой двадцатки»

Телеканал NTV Haber сообщает о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган установил различные контакты в рамках саммита лидеров «Большой двадцатки», который прошел на острове Бали в Индонезии. Выступая на сессии «Продовольственная и энергетическая безопасность», Эрдоган сказал следующее: «Мировой рынок удобрений также должен быть быстро стабилизирован. В противном случае в следующем году мы столкнемся с еще большим продовольственным кризисом». Он также отметил, что мировая экономика выросла на 6% несмотря на все проблемы в прошлом году, однако растущий спрос, ухудшение цепочек поставок, рост цен на сырьевые товары и нехватка сырья привели к тому, что мир столкнулся с высокой инфляцией. Турецкий президент также добавил, что проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) еще раз показал, что Южный коридор имеет жизненно важное значение для его функциональности. «В такой период, когда мировая экономика переживает серьезные потрясения, мир еще больше нуждается в руководстве и сотрудничестве «Большой двадцатки». С этими мыслями я желаю, чтобы наша встреча и решения, которые мы примем, были полезными для всего человечества, и я благодарю принимающую Индонезию за ее радушие и гостеприимство», — сказал Эрдоган. Он провел встречу с премьером Италии Джорджи Мелони. В письменном заявлении руководства Рима по поводу встречи президента Турции и премьера Италии говорится, что последняя подчеркнула важность сотрудничества между Римом и Анкарой в рамках НАТО. В заявлении указано, что лидеры договорились вместе оценить широкий потенциал Средиземноморского региона и «подчеркнули необходимость совместной работы в борьбе с нелегальной миграцией и в содействии решению ливийского кризиса».

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Новая страница в отношениях Турции и ЕС

Согласно сообщению Samanyolu Haber, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк провел совместную пресс-конференцию с комиссаром Евросоюза Марией Габриэль в Брюсселе в ходе заседания Диалога высокого уровня Турция — ЕС. «Я считаю, что механизм Диалога высокого уровня между Анкарой и Брюсселем внесет важный вклад в оживление отношений между нашей страной и ЕС в соответствии с общими интересами и на пути полноправного членства Турции в союзе», — сказал турецкий министр. По мнению Варанка, миграционный кризис, проблемы с энергетикой, безопасностью и цепочками поставок глубоко затронули Европу. «Принимая это во внимание, очевидно, что Турция является ключевой страной для союза и Европы. Поэтому все конкретные шаги, которые должны быть предприняты на взаимной основе, принесут большую пользу не только Турции, но и Европейскому союзу», — сказал он. Подчеркнув необходимость обновления Таможенного союза Турция — ЕС, Варанк добавил следующее: «Я хотел бы еще раз подчеркнуть важность принятия конкретных шагов в этом вопросе, который давно стоит на повестке дня».

Мустафа Варанк Randam

Швеция изменила свой закон о борьбе с терроризмом

Согласно статье, опубликованной в газете Karar, Швеция изменила закон о борьбе с терроризмом в соответствии с просьбой Анкары. Поправка к Конституции — одно из условий, выдвинутых Турцией для дачи согласия на вступления Швеции в НАТО. За поправку проголосовали депутаты шведского парламента. Она дает правительству и правоохранительным органам право «ограничивать свободу организаций, причастных к терроризму или поддерживающих террор». В Швеции законы о борьбе с терроризмом сформулированы более либерально для защиты свобод. Простого членства в группе, подозреваемой в терроризме, было недостаточно для судебного преследования гражданина.

Растут резкие заявления США в адрес Турции

Согласно публикации в газете BirGün, критические заявления американских политиков в адрес Анкары набирают обороты после промежуточных выборов, состоявшихся в США на прошлой неделе. В четверг, 17 ноября, состоялось заседание комитета Сената США, на котором выступил председатель комитета по внешней политике Роберт Менендес. Группа американских деятелей во главе с американским политиком греческого происхождения Крисом Паппасом, который был переизбран на промежуточных выборах, написала очень жесткое письмо в отношении Турции с требованием от Конгресса воспрепятствовать продаже истребителей F-16. В письме, подписанном Паппасом и более чем 20 сенаторами, содержалась просьба не продавать Турции F-16 и комплекты для модернизации и приводились причины тому. Сразу же после появления этого письма заявление сделал и Менендес. «Все турецкие военные должны покинуть Кипр», — заявил он.

Истребитель F-16 United States Air Force

Турция и Азербайджан проведут «Семейный фестиваль тюркского мира»

Как сообщила газета Cumhuriyet, в совместной работе, проводимой между Турцией и Азербайджаном в области семейной, женской и детской политики, появилась новая инициатива. «Семейный фестиваль тюркского мира» будет организован в тюркоязычных государствах с целью продвижения, поддержки и укрепления семейных ценностей в этих странах. На фестивале стороны будут обмениваться опытом в сфере услуг, ориентированных на семью, семейного образования, семейного консультирования и психосоциальной поддержки.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе подписали между двумя странами «Соглашение о незаконном ввозе археологического культурного наследия, а также предотвращении транзитного проезда и возврата такого рода культурных ценностей».

Лучано Кампорези, считающийся важным международным контрабандистом наркотиков, тесно связанным с мафией, преследуемый Италией и Европейской полицейской службой, был пойман в Анталии, где он скрывался под вымышленным именем и документами.

Мир продолжает реагировать на потрясший Турцию теракт, в результате которого в стамбульском районе Таксим погибли шесть человек. Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с нападением. В заявлении, опубликованном Ватиканом, понтифик выразил соболезнования родственникам погибших, а также глубокую скорбь в связи с инцидентом.

Спрос на VPN в Турции увеличился на 853%. Рост спроса на VPN был вызван ограничением доступа к таким соцсетям, как Twitter, Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), YouTube и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило банковский сектор Турции. В своем отчете Fitch констатировало, что по мере увеличения дисбалансов в макроэкономике риск в сфере рефинансирования банков в Турции возрастает.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что первым делом, когда они придут к власти совместно с «Национальным альянсом» (объединение оппозиционных партий), начнут переговоры с избранной администрацией Сирийской республики. «Если мы сможем превратить территорию Ближнего Востока в территорию мира, все в Турции и на Ближнем Востоке выиграют от этого», — сказал политик.