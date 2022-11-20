Ташкент, 20 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» национальная сборная Узбекистана в рамках товарищеской встречи сыграет с командой России. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Fc-rostov. ru Валерий Карпин

Объявлены стартовые составы команд.

Узбекистан: Уткир Юсупов, Рустамжон Ашурматов, Умар Эшмурадов, Хусниддин Аликулов, Фаррух Сайфиев, Отабек Шукуров, Одилжон Хамробеков, Жерзод Насруллоев, Эльдор Шомуродов, Азизбек Тургунбаев, Ходжимат Эркинов.

Россия: Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Далер Кузяев, Арсен Захарян, Александр Соболев, Андрей Мостовой.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов покинул расположение национальной команды из-за подозрения на вирусную инфекцию.