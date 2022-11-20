Москва, , 15:42 — REGNUM Сильный пожар бушует в районе Каланчевской улицы недалеко от Площади трёх вокзалов в Москве. Видеозаписи с пожаром 20 ноября размещают очевидцы произошедшего в соцсетях и телеграм-каналах.

Пожар hansbenn

На выложенных в интернет кадрах запечатлён поднимающийся в небо густой чёрный дым над местом пожара, который виден издалека.

При этом, по информации очевидцев, горит здание у Ленинградского вокзала и на место возгорания уже выехали бригады пожарных. Информация о возгорании уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево произошёл взрыв.